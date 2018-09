Respek Van Dijk kepada Spurs

: Tottenham Hotspur dalam performa yang kurang meyakinkan di Liga Primer Inggris. Teranyar, The Lilywhites harus menelan kekalahan dari Watford dengan skor 1-2 pada pekan keempat, Minggu 2 September.Kekalahan ini membuat Tottenham harus tercecer di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi sembilan poin. Kini, mereka terpaut tiga poin dari tiga tim teratas seperti Liverpool, Chelsea, dan Watford.Namun, hasil buruk yang didapat Tottenham tidak membuat kubu Liverpool sesumbar. Termasuk bek The Reds Virgil Van Dijk. Pemain asal Belanda tersebut menilai Tottenham yang akan menjadi lawan timnya akhir pekan ini akan sulit dikalahkan."Ini akan menjadi pertandingan sangat sulit. Mereka tim bagus. Tetapi, kami juga bakal tampil baik," ujar Van Dijk."Pertandingan sangat menarik. Saya pun menantikan tantangannnya," lanjutnya.Kemenangan atas Tottenham tentu menjadi hasil wajib yang perlu didapat Liverpool. Sebab, The Reds ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen. Pasalnya, The Reds saat ini harus bersaing ketat dengan dua tim di bawah mereka, Chelsea dan Watford karena memiliki poin sama, yakni 12 poin. (Liverpool FC)(ASM)