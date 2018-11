Liverpool Siap Pecahkan Rekor Demi Dembele

: Raksasa Inggris, Liverpool, dikabarkan berminat meminang penyerang Barcelona, Ousmane Dembele. Manajer The Reds, Juergen Klopp, bahkan siap memecahkan rekor transfer klub demi memboyong Dembele ke Anfield.Saat ini rekor transfer termahal Liverpool dipegang oleh bek andalan mereka, Virgil van Dijk, yang didatangkan dari Southampton dengan harga 75 juta pounds atau sekitar Rp 1,4 triliun. Laporan The Sun mengatakan The Reds siap menebus Dembele di angka 85 juta pounds atau setara Rp 1,6 triliun.Dembele sendiri semakin kehilangan tempat di tim utama Barcelona. Pelatih Ernesto Valverde kehilangan kepercayaan kepada Dembele dan lebih memilih menurunkan Malcom ketika Barcelona ditumbangkan Real Betis dengan skor 3-4 di kandang sendiri, Minggu (11/11) dini hari.Selain itu, Barca juga dikabarkan sudah muak dengan perilaku Dembele di luar lapangan. Pesepak bola 21 tahun itu kerap terlambat datang ke sesi latihan dan kesulitan menjalankan diet yang diterapkan di Camp Nou.Selain Liverpool, Arsenal juga dikabarkan menginginkan Dembele. Bahkan The Gunners sempat melakukan pendekatan kepada sang pemain pada bursa transfer musim panas tahun ini sebelum akhirnya memutuskan untuk bertahan bersama Barcelona.Dembele didatangkan Barcelona pada 2017 lalu dengan harga 115 juta euro (Rp 1,9 triliun) sekaligus memecahkan rekor transfer termahal klub. Tapi pemain berdarah Prancis itu baru tampil dalam 38 pertandingan El Barca dan mencatatkan 10 gol serta 10 assist bagi Blaugrana.(ACF)