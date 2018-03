Liverpool Siap Pagari Salah Kontrak Baru

: Kubu Liverpool kabarnya siap memagari bintang mereka Mohamed Salah dengan kontra baru. Kecemerangan Salah bersama The Reds musim ini membuat sejumlah klub siap membajaknya dari Stadion Anfield.Real Madrid menjadi salah satu klub yang sangat dikaitkan dengan pemain asal Mesir tersebut. Namun, Liverpool tidak tinggal diam dan akan segera menyodorkan kontrak baru jangka panjang.Menurut Mirror, dalam kontrak tersebut Salah akan diberikan gaji 200.000 poundsterling per pekan. Niatan tersebut pun kabarnya direspons positif pemain 25 tahun itu.Tak seperti Philippe Coutinho yang mulai memalingkan hatinya ke Barcelona. Mirror melaporkan jika Salah ingin menetap di Anfield membangun musim debutnya bersama Liverpool.Salah didatankan Liverpool dari AS Roma musim panas lalu dengan mahar sebesar 36 juta poundsterling. Ia langsung menggebrak jagat sepak bola dengan penampilannya bersama Liverpool di semua ajang.Total, pemain yang kerap mengisi posisi sayap itu telah mencetak 36 gol bagi The Reds di semua kompetisi. Terakhir, Salah juga mampu menyumbang satu gol bagi Timnas Mesir saat ditaklukkan Portugal 1-2 pada laga uji coba Jumat 23 Maret malam.(REN)