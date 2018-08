Ramsey Terancam Absen pada Laga Pembuka Liga Primer

: Gelandang andalan Arsenal, Aaron Ramsey, diragukan tampil di laga pembuka Arsenal di Liga Primer Inggris. Gelandang timnas Wales itu mengalami cedera otot pada betisnya.Cedera Ramsey membuat pelatih Unai Emery waswas. Dalam laga persahabatan melawan Chelsea, sang pemain harus digantikan oleh pemain 18 tahun, Emile Smith Rowe, sebelum pertandingan dimulai."Dia merasa sedikit kesakitan pada ototnya dan kami memutuskan untuk tidak memainkannya karena mungkin beresiko besar baginya," ujar Emery seperti dikutip Sky Sports.Dalam pertandingan melawan Chelsea yang digelar di Dublin, The Gunners berhasil menundukkan The Blues melalui babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Skuat asuhan Maurizio Sarri membuka skor lebih dulu melalui Antonio Rudiger. Sementara Arsenal berhasil menyamakan kedudukan melalui Alexandre Lacazette.Arsenal akan memulai kampanye Liga Primer pada Minggu 12 Agustus mendatang. The Gunners akan ditantang juara musim lalu, Manchester City, di Emirates Stadium.(ASM)