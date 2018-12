Solskjaer tak Sabar Debut di Old Trafford

: Ole Gunnar Solskjaer tak sabar melakoni debut di Old Trafford sebagai pelatih Manchester United. Pelatih anyar MU itu akan menjalani debutnya di Theatre of Dreams melawan Huddersfield Town, Rabu 26 Desember malam.Solskjaer mengakui merasakan sisi emosional besar jelang laga pekan ke-19 Liga Primer Inggris. Namun, ia mencoba fokus agar bisa kembali memberikan kemenangan, seperti di laga perdananya saat melawan Cardiff."Tentu saja Anda harus mencoba mengontrol emosi. Saya di sana (Old Trafford) untuk bekerja, saya harus fokus karena ini tidak mudah," ujarnya di situs resmi klub."Saya sendiri pernah duduk di sana sekali bersama Rene Meulesteen sebagai pelatih tim cadangan. Saya juga pernah merasakannya bersama Cardiff, namun tentu saja laga nanti akan spesial," sambungnya.Pelatih asal Norwegia itu ditunjuk sebagai pengganti Jose Mourinho pekan lalu. Namun, Solskjaer dipastikan hanya akan menukangi MU sementara waktu.Ia dikontrak manajemen Setan Merah selama lima bulan ke depan. Usai itu, Solskjaer akan kembali melatih klubnya, Molde, di Liga Norwegia.(REN)