Alisson Becker dalam Angka

Liverpool menyambut musim baru dengan semringah. Mereka baru saja mendapatkan kiper Brasil Alisson Becker.Tidak main-main. Dana yang harus dikeluarkan Liverpool dilaporkan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sontak, mahar tersebut menjadikannya kiper termahal sekolong langit. Sebab, harga Gianluigi Buffon direkrut dari AC Parma ke Juventus hanya berkisar Rp890 miliar.Becker menjadi andalan AS Roma pada musim lalu baik di Liga Italia Serie A atau Liga Champions. Bahkan, Serigala Ibu Kota mampu menembus semifinal.Bersama Timnas Brasil, Becker selalu bermain di Piala Dunia 2018 Rusia. Sayang, Becker hanya mampu membawa Brasil sampai ke perempat final.Kendati demikian, pelatih Juergen Klopp tetap memandang kualitas Becker luar biasa."Dia (Becker) memiliki banyak pengalaman dalam beberapa tahun terakhir. Di Eropa dan di Roma dia bermain di sana pada tingkat luar biasa tinggi dan dia melakukan hal yang sama di Piala Dunia," kata Klopp.Sebelum menyaksikan aksi Becker di bawah mistar The Reds, kita lihat fakta tentang Becker dalam angka.26 - 2 Oktober mendatang, Becker genap 26 tahun193 - Tinggi Becker mencapai 193cm1 - Liverpool menjadi tim Inggris pertama yang dibela oleh Becker23 - Saat membela klub Brasil Internacional, Becker mencatatkan 23 clean sheet26 - Saat membela AS Roma, Becker menorehkan 26 clean sheet1 - Becker mempunyai satu saudara laki-laki bernama Muriel yang berprofesi sebagai kiper klub Portugal, Belenenses(ASM)