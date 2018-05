Guardiola: Tak Masalah De Bruyne Kalah dari Salah

: Manajer Manchester City, Pep Guardiola menegaskan jika anak asuhnya, Kevin De Bruyne tak terpengaruh oleh 'kekalahan' yang dialaminya dari Mohamed Salah. Menurutnya, tak ada yang berubah dari De Bruyne baik secara mental mau pun psikis.Salah memenangi dua penghargaan sekaligus, yakni PFA Players' Player of the Year (pemain terbaik versi pemain) dan FWA Footballer of the Year awards (pemain terbaik versi jurnalis). Ia mengalahkan banyak pesaing, termasuk De Bruyne.De Bruyne sendiri sebetulnya bermain cukup gemilang bersama City musim ini. Namun, performa menakjubkan Salah yang hingga detik ini berhasil mencetak 43 gol bersama Liverpool membuat ia meraih dua gelar tersebut.Guardiola tak cemas gelandang asal Belgia itu gagal mendapatkan satu pun gelar individu tahun ini. Ia merasa jika apa yang diinginkan De Bruyne adalah membawa City menjadi kampiun Liga Primer Inggris."Kami tidak membahas hal tersebut. Dia pun tidak merasa sedih. Tak masalah ia kalah dari Salah, tidak ada yang berubah, bahwa Kevin adalah tetap pemain yang sangat istimewa. Buat saya, dia adalah jawara," ujar Guardiola jelang laga kontra Huddersfield Town.The Citizens sudah dipastikan meraih juara Liga Primer Inggris 2017--2018. Tumbangnya Manchester United oleh West Bromwich Albion dengan skor 0-1 membuat poin David Silva cs tak akan mampu terkejar lagi.(FIR)