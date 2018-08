Tumbal Kedatangan Kovacic, Loftus-Cheek Merapat ke Schalke

Gelandang timnas Inggris, Ruben Loftus-Cheek, segera menjadi pemain Schalke 04 dengan status pinjaman. Jebolan akademi Chelsea ini semakin kehilangan tempatnya di Stamford Bridge setelah kedatangan Mateo Kovacic dari Real Madrid.Dilansir Daily Mail, Loftus-Cheek akan dipinjamkan selama semusim dengan klub yang berbasis di Gelsenkichen tersebut. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Chelsea hanya bersedia melepas gelandang potensialnya secara pinjaman tanpa klausul permanen.Loftus-Cheek, 22 tahun, menghabiskan musim 2017--2018 dengan status pinjaman di Crystal Palace. Bersama skuat asuhan Roy Hodgson tersebut ia tampil gemilang dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua gol dan empat assist.Performanya bersama The Eagles membuat pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, membawanya ke Rusia untuk menjadi bagian dari timnas Inggris. Ia tampil dua kali sebagai starter untuk The Three Lions.Secara keseluruhan, pemain kelahiran London ini hanya bermain sebanyak 33 kali bersama Chelsea di semua kompetisi dengan catatan dua gol dan lima assist sejak debutnya pada musim 2014--2015.(FIR)