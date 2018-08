Vardy Tambah Masa Bakti di Leicester

: Penyerang Timnas Inggris Jamie Vardy resmi memperpanjang kontraknya bersama Leicester City. Vardy merupakan bagian dari perjalanan gemilang Leicester yang menjadi kampiun Liga Primer Inggris musim 2015 -- 2016 dan memecahkan rekor mencetak gol beruntung dalam 11 pertandingan yang sebelumnya dipegang Ruud Van Nistelrooy dengan 10 pertandingan.Dengan kontrak anyar ini, Vardy akan bertahan di Stadion King Power hingga 2022. Vardy juga mendapat kenaikan kontrak yang akan membuatnya sebagai pemain The Foxes dengan gaji tertinggi.Leicester bergerak cepat untuk mengikat pemain bintangnya setelah kehilangan winger andalan mereka, Riyad Mahrez, yang hengkang ke Manchester City dengan memecahkan rekor transfer klub dengan mahar 60 juta poundsterling.Vardy mengaku senang dengan kontrak barunya. Baginya, bermain untuk Leicester menjadi prioritasnya dan ia mengaku bahagia bisa bertahan lebih lama dengan tim asuhan Claude Puel."Perjalanan saya, rekan setim, dan seluruh jajaran klub selama beberapa tahun terakhir sangat hebat. Kami siap menyambut musim baru, ini adalah waktu yang menyenangkan untuk berada di Leicester City dan saya senang bisa menjadi bagian dari itu," ungkap Vardy kepada situs resmi klub.Sejak bergabung dengan The Foxes pada musim 2012 -- 2013, Vardy telah menorehkan 234 penampilan bersama klub di semua kompetisi dengan catatan 89 gol dan 41 assist. Torehan 89 golnya menjadikan penyerang berusia 31 tahun itu sebagai pencetak gol terbanyak kesepuluh The Foxes.(ASM)