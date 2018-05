Mertesacker Terkesan dengan Hari Terakhirnya di Stadion Emirates

Per Mertesacker berterimakasih kepada seluruh fan Arsenal yang telah memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Dengan begitu, ia jadi memiliki kesan yang indah sebelum gantung sepatu.Mertesacker yang berusia 33 tahun sudah jarang dimainkan oleh Arsenal. Musim ini saja, ia hanya tampil sebanyak 12 kali dari semua kompetisi yang dimainkan The Gunners. Atas penurunan performanya, Mertesacker memutuskan pensiun pada akhir musim ini.Akhir pekan lalu, Arsenal melakoni laga kandang terakhirnya di Stadion Emirates kontra Burnley. Saat itu, Mertasacker diberi kesempatan ikut bertanding pada menit ke-77 dan The Gunners akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor, 5-0.Berbagai bentuk penghormatan diberikan para suporter tuan rumah ketika Mertesacker turun ke lapangan. Selain kepada dirinya, sambutan itu juga ditujukan kepada pelatih Arsene Wenger yang juga meninggalkan Arsenal pada akhir musim"Ini adalah momen yang indah dan sulit untuk diungkapkan. Sungguh brilian dengan penampilan tim tadi dan keputusan pelatih yang memberikan kesempatan saya untuk tampil terakhir kali di sini," ujar Mertesacker seusai laga."Hal baiknya adalah kami sudah menang dengan skor 5-0 di sini. Jadi sambutan suporternya cukup hangat dan saya pun cukup emosional saat memasuki lapangan," tambahnya."Saya diterima dengan baik saat pertama kali tampil di sini dan mendapat momen perpisahan yang luar biasa juga ketika tampil terakhir," lanjut bek tengah asal Jerman tersebut.Mertesacker akan tetap berkecimpung dalam dunia sepak bola setelah gantung sepatu. Kabarnya, ia sudah ditugaskan untuk meregenerasi pemain dan bergabung dengan jajaran pelatih akademi The Gunners. (sportsmole)(KAU)