Start Superior Liverpool bukan yang Pertama Kali

Liverpool secara perkasa mampu mempermalukan Tottenham Hostpur 2-1 dalam laga pekan kelima Liga Primer Inggris 2018--2019. Menariknya, ini merupakan kemenangan kelima The Reds pada laga pembuka.Liverpool bahkan mampu unggul dua gol lebih melalui Georgino Wijnaldum pada menir ke-39 dan Roberto Firmino menit ke-54. Spurs yang terlambat bangkit, hanya mampu membalas satu gol melalui Erik Lamela.Gol Lamela tersebut juga baru datang ketika pertandingan memasuki menit ke-90+4. Sehingga gol tersebut tak mampu menghindari kekalahan Spurs, yang merupakan kekalahan kedua kalinya pada musim ini.Spurs merupakan korban keganasan Liverpool pada awal musim liga. Sebelumnya The Reds juga sempat mengalahkan West Ham United (4-0), Crystal Palace (2-0), Brighton & Hove Albion (1-0), dan Leicester City (2-1).Sejatinya ini kesuksesan yang sudah lama tak dialami Liverpool,-meraih lima kemenangan pada awal liga. Mereka ternyata sebelumnya sudah dua kali melakukan start superior tersebut.5- Liverpool telah memenangkan lima pertandingan pembuka musim mereka untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. (Selain musim ini, The Reds juga melakukannya pada musim 1990--1991 dan 1978--1979).61- Roberto Firmino telah terlibat langsung dalam distribusi 61 gol untuk Liverpool di Liga Primer. Tepatnya di bawah asuhan Juergen Klopp dengan mengoleksi 38 gol dan 23 assist. Enam belas lebih banyak dari pemain lain di Liverpool.152 - Ada lebih banyak gol yang dicetak dalam pertandingan antara Tottenham dan Liverpool di Liga Primer Inggris. Melebihi pertandingan lain dalam kompetisi bergengsi ini, yaitu 152 gol.5 - Spurs telah kebobolan lima gol melalui sundulan dari lawan.1 - Goergino Wijnaldum telah mencetak gol perdananya pada laga tandang Liga Primer Inggris dari 55 tembakan yang didapatkannya di kompetisi ini.(FIR)