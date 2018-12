Prediksi Man United vs Arsenal: Kesempatan Ideal Mourinho Menjawab Kritikan

Sedang mengalami tren negatif, Manchester United malah kedatangan Arsenal pada pekan ke-15 Liga Primer Inggris 2018--2019. Tapi bukan tak mungkin ini menjadi kesempatan ideal buat Jose Mourinho untuk membungkam kritik.Seperti diketahui, Arsenal sedang naik daun usai ditukangi Unai Emery. Mereka belum mencicipi kekalahan lagi sejak terakhir kali ditaklukkan Chelsea dengan skor 2-3 pada 18 Agustus lalu.Kepercayaan diri Arsenal kian tinggi, setelah berhasil memenangi derby London Utara menghadapi Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Ketika itu, Pierre Emerick-Aubameyang dan kawan-kawan mengalahkan Spurs dengan skor 4-2 di Emirates Stadium.Di satu sisi, Mourinho sedang dipusingkan dengan beberapa hasil tim yang dibesutnya. Dalam lima laga terakhir, United hanya meraih dua kemenangan, dua kali imbang, dan sekali menelan kekalahan.Meski bermain di kandang menghadapi Arsenal, tak menjamin buat United untuk dikedepankan. Pasalnya dalam lima laga kandang terakhir, Chris Smalling cs telah sekali menelan kekalahan, dua imbang, dan dua kali meraih kemenangan.Keangkeran Old Trafford juga dipertanyakan. Saksi bisu kejayaan Setan Merah itu tak lagi seangker ketika ditangani Sir Alex Ferguson. Bahkan, klub sekelas West Bromwich Albion pernah mencuri tiga poin musim lalu, meski akhirnya klub tersebut terdegradasi.Pada musim ini, para pendukung MU juga harus dibuat malu ketika Tottenham Hotspur begitu berjaya menaklukkan Red Devils. Ketika itu, Spurs menang tiga gol tanpa balas di Theatre of Dreams, 28 Agustus lalu."Kami akan memiliki pertandingan yang sangat sulit. Arsenal adalah tim yang bagus karena mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi terlepas dari masalah pilihan kami, mereka tahu itu juga tidak akan menjadi laga yang mudah buat mereka," terang Mourinho.Terus menerus mendapatkan fakta yang tak berpihak pada klubnya, justru menjadi momen ideal buat Mourinho. Setidaknya untuk membungkam kritikan yang menimpa klubnya.United masih bisa dibanggakan ketika bertemu Arsenal. Terakhir kali Gunners mempermalukan MU di Old Trafford pada September 2006. Catatan itu bisa menambah motivasi para pemain United yang dianggap kurang percaya diri.Mourinho juga akan melihat pertandingan ini, terutama melawan klub berpenghuni empat besar sebagai kesempatan ideal untuk menjawab banyak kritikan terhadapnya. Memang kemenangan tidak akan mengakhiri semua masalah United, tetapi hal itu akan membuat mereka pergi ke arah yang benar. Mourinho tahu akan hal tersebut.Hanya saja, kabar buruk menimpa Mourinho jelang kedatangan Arsenal dini hari nanti WIB. Mourinho harus kehilangan Phil Jones karena sang pemain sedang fokus pemulihan.Sementara itu Chris Smalling dan Eric Bailly juga absen. Pun demikian dengan Antonio Valencia dan Luke Shaw yang diragukan tampil. Meski begitu, Mourinho masih bisa menunggu hingga beberapa jam sebelum kick off pertandingan digelar.Sedangkan di kubu tim tamu, Emery masih harus tanpa Danny Welbeck, Nacho Monreal, dan Granit Xhaka. Pemain terakhir yang disebutkan menjalani sanksi atas kartu merah yang didapatkan. Kondisi Shkordran Mustafi dan Mesut Oezil juga masih diragukan.29 April 2018 (Liga Primer Inggris): Man United 2-1 Arsenal2 Desember 2017 (Liga Primer Inggris): Arsenal 1-3 Man United7 Mei 2017 (Liga Primer Inggris): Arsenal 2-0 Man United19 November 2016 (Liga Primer Inggris): Man United 1-1 Arsenal28 Februari 2016 (Liga Primer Inggris): Man United 3-2 ArsenalDe Gea; Darmian, Rojo, Lindeloft, Ashley Young; Pogba, Matic, Herrera; Lingard, Lukaku, MartialLeno; Bellerin, Holding, Sokratis, Kolasinac; Torreira, Guendouzi; Ramsey, Mkhitaryan, Aubameyang; Lacazette: Man United 50-50 Arsenal(ASM)