Mourinho: City Juara Bukan karena MU Kalah

Jose Mourinho menegaskan bahwa Manchester City memenangi gelar Liga Primer karena City punya lebih banyak poin daripada tim dan bukan karena Manchester United kalah dari West Bromwich Albion. Begitu alasan Mou ketika timnya kalah dari West Brom, Minggu 15 April malam WIB.Kemenangan 3-1 yang diperoleh The Citizens atas Tottenham Hotspur pada Sabtu 14 April berarti Setan Merah harus menghindari kekalahan melawan West Brom untuk menjaga perburuan gelar tetap hidup.Namun, kemenangan 1-0 West Brom di Old Trafford berarti Man United sekarang tertinggal 16 poin di belakang Man City dengan hanya lima pertandingan tersisa musim ini. Hal itu otomatis membuat The Citizens juara karena poin mereka sudah tidak mungkin terkejar lagi.Mourinho mengkritik para pemainnya karena gagal menunjukkan sikap yang sama ketika mereka meraih kemenangan 3-2 atas City pekan lalu. Dia juga mengkritik narasi bahwa kekalahan United dari Albion memberikan gelar bagi Man City."Saya (sudah) memenangi delapan gelar dan saya tidak di bulan karena saya menang melawan Manchester City," kata Portugis kepada Sky Sports News."Saya melihat banyak orang di bulan karena kami menang melawan City. Anda bisa melihat perbedaan dalam sikap pemain dibandingkan pekan lalu. Kami layak dihukum, tetapi kekalahan ini terlalu berat," lanjutnya."Saya telah memenangkan gelar, saya tidak akan senang jika seseorang mengatakan titel dimenangkan jika tim lain kalah dalam pertandingan. City memenangi gelar karena mereka memenangi lebih banyak poin daripada tim lain, bukan karena United tidak menang, itu tidak adil pada mereka," tegas Mou.Dengan kekalahan ini, United hanya unggul satu poin di atas tim urutan ketiga Liverpool.(KRS)