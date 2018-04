Data dan Fakta jelang Man United kontra Arsenal

Klik di sini: Tanpa Ronaldo, Madrid Mampu Bungkam Leganes

Semua mata di Old Trafford nanti akan tertuju pada Arsene Wenger. Pelatih Arsenal itu akan memainkan laga terakhirnya menghadapi Manchester United di Old Trafford malam ini.Wenger mengumumkan pengunduran dirinya pada pekan ini. Ia berujar bahwa ini musim terakhirnya, setelah 22 tahun menjadi juru taktik Meriam London.Sejak memilih Arsenal menjadi klub asuhannya, Wenger kerap menulis cerita penting ketika The Gunners melawan United. Kadang Setan Merah buat Wenger kecele, kadang pula menghadirkan senyum di wajah pelatih asal Prancis itu sepulang dari Manchester.Salah satunya pada November 1996. Ketika itu ia menelan kekalahan pertama kalinya melatih The Gunners saat bermain di Old Trafford.Selain itu, Wenger dikenal kerap terlibat friksi dengan United. Baik saat United masih ditangani Sir Alex Ferguson, maupun ketika di bawah asuhan Jose Mourinho.Khusus menghadapi Mourinho, Wenger telah terlibat 18 kali pertemuan dengan pelatih asal Portugal tersebut di semua kompetisi. Di mana Mourinho sempat tak terkalahkan dalam 13 laga awal, tapi Mourinho juga kalah dua kali dalam lima laga terakhir bertemu Wenger.Bagaimanapun, Mourinho selalu tampil baik ketika menjamu Wenger dengan menang tujuh kali dan seri tiga kali. Selain fakta tersebut, tim Medcom.id juga mempunyai sejumlah fakta yang terangkum berikut ini:-Manchester United belum terkalahkan dalam 10 laga kandang mereka menghadapi Arsenal sejak September 2006 (Menang 7, Seri 3), yang merupakan catatan terlama sejak Maret 1961.-United pernah menelan dua kali kekalahan beruntun di kandang.-Red Devils telah menang dalam empat laga terakhir di Liga Primer Inggris menghadapi tim yang bermukim di enam besar.-Alexis Sanchez bisa menjadi pemain pertama yang mencetak gol dan menghadapi tim yang sama dalam satu musim Liga Primer Inggris. Terakhir kali fakta menarik itu dilakukan Wilfried Bony pada musim 2014--2015.-David De Gea membuat 14 penyelamatan menghadapi Arsenal musim ini.-Arsenal menjadi satu-satunya klub dari anggota The Big Four yang selalu menelan kekalahan pada laga tandang sepanjang tahun 2018.-Alexandre Lacazette telah menceak empat gol dalam empat penampilannya.(FIR)