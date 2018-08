Mourinho Balas Sindiran Suporter Tottenham dengan 'Elegan'

: Manajer Manchester United, Jose Mourinho untuk kesekiankalinya menunjukkan kelasnya sebagai 'the special one'. Mendapat sindiran telak dari suporter Tottenham Hotspur, ia membalasnya dengan pernyataan tak kalah pahit.The Red Devils dibantai Tottenham di kandangnya sendiri, Old Trafford dengan skor 0-3. Pada laga tersebut, muncul chant atau nyanyian dengan lirik "You're not special any more" atau "Kau tak lagi spesial".Bukan Mourinho namanya kalau diam saja mendapat perlakuan demikian. Ia membalas dengan mengatakan bahwa Tottenham tak pernah mendapatkan gelar apa pun dalam 10 tahun terakhir."Beberapa bulan lalu tidak ada lagu itu, saat kami mengalahkan mereka di Wembley," kata Mourinho membahas kemenangan di semi final Piala FA musim kemarin."Sedih sekali pasti karena mereka sudah memimpikannya (Piala FA) sejak lama. Banyak mimpi yang lama tak terwujud, karena gelar mereka juga tidak banyak, makanya saat itu (semi final Piala FA musim lalu) mereka tidak menyanyikan lagu tersebut," pungkasnya.Manchester United akan menghadapi Burnley pada Minggu akhir pekan ini. Mourinho membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga asa meraih Liga Primer Inggris 2018--2019.