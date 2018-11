United Tawar Perpanjangan Kontrak untuk Young

: Manchester United dikabarkan siap memperpanjang kontrak Ashley Young. Menurut laporan, Red Devils sudah melayangkan tawaran tambahan kontrak selama semusim untuk bek asal Inggris tersebut.Masa depan Young memang sedang dipertanyakan saat ini. Mengingat, sisa kontraknya bersama Setan Merah akan habis pada akhir musim 2018--2019.Bahkan, Young diisukan akan hengkang dari United pada akhir musim nanti. Beberapa klub pun dikaitkan dengan pemain asal Inggris tersebut. Salah satunya adalah tim besar Liga Serie-A Italia AS Roma.Namun, menurut The Mirror, Young dikabarkan ingin bertahan di United. Berembus kabar, pemain berusia 33 tahun tersebut sudah membahas perpanjangan kontrak bersama manajemen Red Devils yang berdurasi satu musim. Dalam perjanjian kontraknya, ia akan diberi gaji 130 ribu poundsterling atau sekitar Rp2,5 miliar per pekan.Young membela United hampir selama delapan musim. Hingga saat ini, ia sudah membuat 212 penampilan bersama Setan Merah di seluruh kompetisi.Khusus musim ini, Young menjadi andalan pelatih United Jose Mourinho. Total, ia diberi kesempatan tampil sebanyak 10 kali di seluruh ajang. (Sportsmole)(PAT)