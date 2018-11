N'Golo Kante Sepakati Perpanjangan Kontrak Chelsea

N'Golo Kante telah meneken kontrak kerja barunya dengan Chelsea pada Jumat 23 November. Masa baktinya kini bertambah lima tahun dengan kenaikan gaji sebesar 290 ribu poundsterling (sekitar Rp 5,4 miliar) per minggu.Kante yang berasal dari Prancis diboyong Chelsea dari Leicester pada 2016 dengan durasi lima tahun. Perpanjangan kontrak dilakukan Chelsea lebih cepat agar dia tidak terpengaruh dengan rayuan Paris Saint-Germain (PSG).Meski tawaran PSG tidak kalah menggiurkan. pemain berusia 27 tahun itu tetap antusias menerima kontrak baru Chelsea. Dia menjelaskan, itu terjadi karena peran The Blues sangat penting untuk kemajuan karier dan kemampuannya di lapangan."Sejak pertamakali bergabung, kemampuan saya makin meningkat. Saya bisa menaklukkan tantangan dalam diri dan meraih beberapa penghargaan yang tidak terpikirkan," ujar Kante."Saya suka kota ini (Chelsea), klubnya dan yang pasti senang juga bisa semakin lama di sini," tambahnya.Ketika bergabung dengan Chelsea, karier Kante di level klub maupun tim nasional memang menanjak. Dia ikut membantu The Blues memenangkan gelar Liga Primer Inggris 2016--2017 dan membantu Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. (Dailymail)(KAU)