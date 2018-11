Prediksi Watford vs Liverpool: Ujian Berat bagi Tuan Rumah

Watford diyakini bakal mendapat ujian berat saat melakoni pekan ke-13 Liga Primer Inggris 2018--2019, Sabtu 24 November. Saat itu, mereka akan menjamu Liverpool yang terbukti perkasa pada awal musim ini.Liverpool belum terkalahkan hingga pekan ke-12 Liga Primer Inggris 2018--2019. Mereka sedang berada di urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 30 poin lantaran sudah menang sembilan kali dan seri tiga kali.Meski begitu, bukan berarti Watford gentar dengan pencapaian Liverpool. Mereka diyakini bakal berusaha ekstra keras karena sudah gagal menang dua kali secara berturut-turut dan bakal tampil di hadapan pendukungnya sendiri.Catatan pertemuan Watford dengan Liverpool juga terpantau tidak buruk-buruk amat. Meski jarang menang, The Hornets--julukan Watford bisa memaksa Liverpool hanya mencetak sebiji gol dalam tiga laga sebelumnya di Stadion Vicarage Road.Watford sedang bertengger di urutan tujuh klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Posisi itu bisa saja digeser oleh Manchester United dan Everton apabila gagal menang dari Liverpool. Watford pasti makin termotivasi dengan situasi yang kurang menguntungkan tersebut.Sayangnya, Watford belum bisa tampil dengan kekuatan penuh karena terdapat empat pemain andalannya yang kurang fit, yakni Daryl Janmaat, Sebastian Prodl, Tom Cleverley dan Will Hughes. Meski begitu, Roberto Pereyra yang sudah menyumbang lima gol berada dalam kondisi terbaik.Di sisi lain, semua lini Liverpool malah siap turun dengan kekuatan terbaik. Mereka hanya kehilangan bek kanan Nathaniel Clyne dan itupun sudah biasa dilapis Trent Alexander-Arnold. Beberapa waktu lalu, Arnold malah ikut mencetak gol saat Inggris berhadapan dengan Amerika Serikat.Alex Oxlade Chamberlain, Jordan Henderson dan Adam Lallana juga diprediksi absen. Tapi, Liverpool masih memiliki berbagai maca, pemain tengah sebagai penggantinya, yakni Naby Keita, Fabinho, James Milner atau Xherdan Shaqiri.Trisula serangan Liverpool, Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Sadio Mane juga tidak punya kendala kebugaran. Mereka tetap fit meski Liga Primer Inggris sempat rehat karena jeda internasional pada pekan lalu.Watford: Foster; Holebas, Kabasele, Cathcart, Femenia; Capoe, Doucoure; Pereyra, Hughes; Deulofeu, Deeney.Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson; Milner, Fabinho; Shaqiri, Firmino, Mane; SalahWatford: Daryl Janmaat, Tom Cleverley, Sebastian Prodl.Liverpool: Alex Oxlade-Chamberlain, Adam LallanaHead to HeadMinggu (18/03/18): Liverpool 5 - 0 WatfordSabtu (12/08/17): Watford 3 - 3 LiverpoolSelasa (02/05/17): Watford 0 - 1 LiverpoolMinggu (06/11/16): Liverpool 6 - 1 WatfordMinggu (08/05/16): Liverpool 2 - 0 WatfordPrediksi Medcom.id: Watford 30 - 70 Liverpool(KAU)