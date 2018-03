Emre Can Punya Syarat Jika Liverpool Ingin Mempertahankannya

Emre Can punya syarat untuk Liverpool jika pihak klub menginginkannya untuk bertahan. Dia meminta gaji sebesar 200 ribu poundsterling (Rp3,8 miliar) per pekan.Kontrak pemain internasional Jerman itu akan habis pada akhir musim ini atau Juni 2018. Tanpa kontrak baru yang disepakati saat ini, Can dapat meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer.Mirror melaporkan, bahwa pemain berusia 24 tahun itu bisa tetap tinggal di Liverpool jika manajemen klub menerima permintaan gajinya yang mencapai 200 ribu pounds per pekan.Jika permintaan gaji Can dikabulkan pihak manajemen klub, maka dia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di The Reds. Saat ini, gaji tertinggi masih dipegang oleh Virgil van Dijk dengan 18 ribu pounds (Rp3,5 miliar) per pekan.Nama Emre Can sudah lama dihubungkan dengan Juventus, bahkan dirinya sempat diisukan sudah mencapai kata sepakat dengan La Vecchia Signora. Akan tetapi, belakangan kabar itu ditepis Liverpool dan dirinya.Kini, dia dikabarkan menjadi bidikan utama Real Madrid. Los Blancos menginginkan jasanya, seandainya mereka kehilangan Toni Kroos musim panas ini.Pemain tengah itu saat ini sedang dalam masa pemulihankarena masalah punggung yang sedang dia derita.(KRS)