Manchester City Curi Kemenangan Penting dari Markas Tottenham Hotspur

: Manchester City untuk sementara unggul atas tuan rumah Tottenham Hotspur. Bertanding pada lanjutan Liga Primer Inggris 2017 -- 2018, gol dari Gabriel Jesus dan Ilkay Gundogan membawa The Citizens memimpin 2-1.Baru dua menit, City berpeluang membuka gol perdana pada laga tersebut. Sayang, tendangan Leroy Sane usai memanfaatkan umpan Raheem Sterling hanya menerpa tiang gawang.Peluang kedua didapat City menit 9 melalui Kevin De Bruyne. Tendangan keras ia lepaskan, namun masih melebar dari target.Spurs bukannya tanpa peluang. Beberapa upaya berhasil membuahkan kesempatan membuka gol, namun buruknya penyelesaian akhir selalu mejadi penghalang.Gol yang dinanti akhirnya datang, tapi tidak menyenangkan buat tuan rumah. Umpan Vincent Kompany disambut baik oleh Jesus dan membuat skor berubah 1-0.Wembley Stadium kembali terdiam tiga menit berselang, atau menit 25. Gundogan menambah keunggulan City melalui titik putih. sebelmnya, Hugo Lloris dianggap melanggar Sterling.Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan City setelah Spurs berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir interval petama melalui usaha Christian Eriksen.Memasuki babak kedua, intensitas permainan berjalan cepat. Imbasnya, banyak pelanggaran berbahaya dilakukan kedua tim, termasuk di antaranya adalah menit 53 dan 58, di mana berturut-turut Dele Alli dan Jesus harus menerima perawatan.Menit 64, Jesus nyaris menambah golnya pada laga tersebut. Tinggal berhadapan dengan kiper Lloris, bola tendangannya masih melebar di sisi gawang.Erik Lamela yang bermain kurang baik sepanjang babak pertama akhirnya ditarik keluar. Gelandang asal Argentina itu digantikan Son Heung-min.Sebaliknya, manajer Pep Guardiola terlihat ingin mempertahankan keunggulan dengan memainkan pemain bertahan, Nicolas Otamendi, menggantikan Sane. Tampaknya ia takut kekalahan atas Manchester United akhir pekan lalu kembali terulang.City bermain lebih pragmatis dan mencoba efektif tanpa penguasaan bola berlebih. Hasilnya terlihat menit 72 ketika Sterling mencatatkan gol keduanya. 3-1 untuk tim tamu.Keunggulan dua gol itu bertahan hingga wasit menyudahi laga. Kemenagan tersebut semakin mendekatkan City dengan gelar juara Liga Inggris.: Lloris (C), Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Lamela, Eriksen, Dele, Kane: Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Delph, Gundogan, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Jesus(KAU)