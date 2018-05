Arsenal Bakal Mengabadikan Nama Arsene Wenger

Arsenal berencana mengabadikan nama Arsene Wenger sebagai salah satu sektor tribun di Stadion Emirates. Itu dilakukan demi mengapresiasi jasanya yang telah membesarkan The Gunners.Wenger yang berusia 68 tahun memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih pada akhir musim ini. Keputusan itu ia ambil setelah bertugas selama 22 tahun untuk Arsenal.Berbagai prestasi sudah diraih Arsenal ketika ditangani Wenger dalam kurun waktu tersebut. Beberapa di antaranya adalah tiga gelar Liga Primer Inggris dan tujuh trofi Piala FA.Demi menghormati jasa tersebut, The Sun mengabarkan bahwa Arsenal bakal menamakan tribun sektor barat dengan nama Arsene Wenger. Namun, kabar tersebut masih belum pasti atau masih dalam pertimbangan.Tapi jika itu benar terjadi, artinya Arsenal telah meniru Manchester United pada 2011 silam. Saat itu, mereka mereka meresmikan nama Sir Alex Ferguson sebagai sebutan tribun utara Stadion Old Trafford.Sejauh ini, Arsenal belum memiliki pengganti Wenger. Kabar terkini menyebutkan, The Gunners punya 12 nominator yang salah satunya adalah mantan asisten pelatih Liverpool, Zeljko Buvac. (sportsmole)(KAU)