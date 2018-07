Pulih dari Pendarahan Otak, Ferguson akan Saksikan Laga Man United

Mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson mengonfirmasi bahwa pemulihan pendarahan otaknya berjalan dengan baik. Ia juga berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendoakanya selama ia sakit.Ferguson dibawa ke rumah sakit setelah sempat tidak sadarkan diri pada 5 Mei lalu. Pria berusia 76 tahun itu harus menjalani operasi pendarahan di otak.Lewat akun Twitter Manchester United, Ferguson untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan sejak selesai operasi Mei lalu. Ia pun memberikan apresiasinya kepada tim medis rumah sakit Salford Royal and Alexandra."Saya ingin berterima kasih kepada staf medis di rumah sakit, tanpa orang-orang itu saya tidak akan duduk di sini. Terima kasih dari saya dan keluarga saya," kata Ferguson.Dalam pernyataan yang dilontarkan Ferguson ia juga mengatakan akan kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Ia juga akan kembali mensuport dan menonton setiap pertandingan Manchester United."Saya akan kembali nanti di musim ini untuk menonton tim. Sementara itu, semua yag terbaik untuk Jose Mourinho dan para pemain. Terima kasih banyak," tambahnya.Ferguson terlihat terakhir kali di depan publik saat menyaksikan laga MU vs Arsenal pada April lalu. Sebelum laga itu dimulai, ia juga memberikan hadiah kepada pelatih Arsene Wenger yang bakal meninggalkan Arsenal pada akhir musim 2017--2018.Ferguson sudah mengundurkan sebagai pelatih MU sejak lima tahun yang lalu. Namun, jasanya selama 27 tahun di Stadion Old Trafford tak akan terlupakan. Berkat tangan dinginnya, MU mampu menjuarai Liga Primer Inggris sebanyak 13 kali dan Liga Champions dua kali.(RIZ)