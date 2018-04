Menang di Markas Swansea, Chelsea Dekati Posisi Keempat

: Chelsea berhasil memetik angka penuh ketika bertandang ke markas Swansea City pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 28 April. Pada laga tersebut, The Blues hanya menang dengan skor 1-0.Chelsea kesulitan meladeni permainan tim tuan rumah pada laga yang digelar di Stadion Liberty tersebut. Statistik mencatat tim besutan Antonio Conte itu hanya bermain dengan penguasaan bola sebanyak 49 persen.Kedua tim juga tampak seimbang dalam jumlah peluang. Tercatat, Swansea dan Chelsea sama-sama menciptakan tiga tembakan mengarah ke gawang.Meski demikian, Chelsea mampu mengawali pertandingan dengan baik. Buktinya, Si Biru berhasil mencuri keunggulan terlebih dahulu lewat gol Cesc Fabregas. Tepatnya pada menit keempat.Berawal dari pergerakan Eden Hazard. Kemudian, gelandang asal Belgia tersebut memberikan umpan yang berhasil dijangkau Fabregas.Chelsea tetap tampil menyerang, kendati unggul. Beberapa peluang diciptakan mereka melalui Victor Moses dan Olivier Giroud. Namun, upaya keduanya tidak mampu memberikan tambahan gol untuk Chelsea.Swansea bukan tanpa peluang. Mereka juga mampu mengancam gawang Chelsea dengan sejumlah peluang Andy King dan Andrew Ayew.Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Chelsea.Laga berjalan alot pada awal babak kedua. Kedua tim tampak kesulitan untuk menciptakan peluang.Peluang akhirnya diciptakan Chelsea pada menit ke-68. Ketika itu, gelandang The Blues Tiemoue Bakayoko melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melenceng dari sisi kiri gawang.Giliran Hazard mengancam gawang Swansea. Pada menit ke-69, ia melepaskan sundulan, beruntung masih bisa diselamatkan kiper Swansea Lukasz Fabianski.Memasuki sepuluh menit terakhir laga, Swansea mencoba untuk tampil lebih agresif untuk mengubah keadaan. Beberapa kali mereka menciptakan peluang lewat Alfie Mawson, Tom Carroll, dan Wayne Routledge.Beruntung bagi Chelsea. Upaya-upaya Swansea tidak ada yang berbuah hasil maksimal. Skor 1-0 pun bertahan dan memberikan kemenangan untuk Chelsea.Dengan hasil ini, Chelsea mendekati posisi empat besar. Dengan mengoleksi 66 poin di posisi kelima, mereka kini hanya berselisih poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keempat.Namun, Tottenham masih punya kesempatan untuk memperlebar jarak mereka dari Chelsea. Itu bisa didapat andai The Lilywhites meraih kemenangan saat menjamu Watford pada Selasa 1 Mei.Sementara itu, kekalahan membuat Swansea terancam degradasi. Pasalnya, mereka harus menempati peringkat ke-17 klasemen sementara dengan mengoleksi 33 poin dan hanya berselisih satu poin dari Southampton yang berada di posisi ke-18.: Fabianski, Mawson, Van Der Hoorn, Naughton, Olsson, King, Sung-Yeung, Roberts, Clucas, Andre Ayew, Jordan Ayew.: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ruediger, Moses, Fabregas, Kante, Bakayoko, Emerson, Hazard, Giroud.(PAT)