Pemain Kasta Kedua Liga Inggris Ini Saingi Kane dan Sterling

: Bintang muda Fulham, Ryan Sessegnon mengungkapkan rasa bahagianya ketika masuk nominasi Pemain Muda Terbaik atau PFA Young Player of the Year.Hari Minggu akhir pekan kemarin, Sessegnon baru saja terpilih menjadi Pemain Terbaik Divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Tak lama, ia masuk nominasi Pemain Muda Terbaik Inggris bersama Harry Kane, Raheem Sterling, Leroy Sane, dan Ederson."Gila rasanya mengetahui saya masuk kandidat itu, bahagia sekali disandingkan dengan pemain-pemain tersebut. Saya harus terus tingkatkan level permainan saya," ujar Sessegnon usai dinobatkan menjadi Pemain Terbaik Divisi Championship di EFL Awards.Berusia 17 tahun, Sessegnon adalah salah satu aset paling bergharga timnas Inggris. Ia bahkan disebut-sebut bakal menjadi suksesor atau pesaing Luke Shaw di masa depan.Banyak yang menganggap Sessegnon sebagai Gareth Bale-nya Inggris. Sebab, ia bisa bermain sangat baik sebagai bek kiri mau pun winger.Penampilan impresifnya bersama Fulham membuat klub London berjuluk The Cottagers itu hampir pasti promosi ke Liga Primer Inggris musim depan. Namun, ia memilih memuji rekan setimnya dan pelatih yang membawa kesuksesan di Stadion Craven Cottage."Ini penghargaan luar biasa buat saya, tapi kredit harus diberikan kepada rekan-rekan semua yang telah bermain brilian sepanjang musim," ujarnya lagi."Apa yang saya raih merupakan pertolongan orang-orang di sekitar saya. Mereka mengajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak terbawa suasana. Maka dari itu, saya tak mau cepat puas dan selalu meningkatkan level, melihat dari pemain senior, belajar dari mereka semua," tambah Sessegnon.Tahun 2018, Fulham tak terkalahkan di Divisi Championship. Mereka meraih 14 kemenangan dan empat hasil imbang. Hasil tersebut melesatkan mereka ke zona play-off Liga Primer Inggris.(ACF)