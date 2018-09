Mourinho Minta MU tak Rekrut Ronaldo?

: Cristiano Ronaldo disebut-sebut bisa saja merapat ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas. Akan tetapi, Jose Mourinho kabarnya memmerintahkan Manchester United untuk tidak merekrutnya.Ronaldo pada akhirnya bergabung dengan raksasa Italia, Juventus. Penyerang yang sukses melesakkan 450 gol dari 438 penampilan bersama Real Madrid itu bergabung dengan transfer mencapai 90 juta pounds.Memasuki bursa transfer musim panas sejak dua bulan lalu, CR7 selalu dikait-kaitkan dengan United. Seperti diketahui, striker asal Portugal itu pernah berseragam Setan Merah pada 2013 silam.Enam musim membela United, 118 gol berhasil dicetaknya. Raihan tersebut membuat fan masih menjadikan Ronaldo sebagai figur penting.Berdasarkan klaim The Mirror, Mourinho mendesak manajemen klub untuk tidak terpengaruh dengan isu Ronaldo. Sebab, Mourinho ingin uang sebesar itu diinvestasikan untuk membeli bek tengah.Setidakya, harapan suporter Manchester United melihat Ronaldo kembali ke Old Trafford bisa terwujud kala Juventus datang bertamu pada babak grup Liga Champions 2018--2019.