Van Dijk: Robertson Kapten Masa Depan Liverpool

Bek Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan pujian kepada rekan setimnya Andrew Robertson. Ia menilai, bek berusia 24 tahun itu bisa menjadi kapten The Reds pada masa depan.Robertson berada pada musim keduanya bersama Liverpool sejak tiba dari Hull City Juli lalu. Pemain asal Skotlandia itu tampaknya memiliki karier yang bagus di Anfield.Pada musim ini, Robertson telah bermain sebanyak 13 kali dari 14 pertandingan Liga Premier Inggris bersama Liverpool. Sementara ia juga diangkat sebagai kapten timnas Skotlandia pada September lalu, meski baru berusia 24 tahun.Van Dijk yakin Robertson yang telah dinominasikan menjadi Player of the Month Premier League edisi November, bisa mengambil peran yang sama dengan klub yang bermarkas di Anfield."Jika dia terus meningkatkan permainannya dia akan segera menjadi kapten Liverpool. Dia sudah menjadi pemimpin. Anda tidak perlu ban lengan untuk menjadi pemimpin untuk tim ini." kata Van Dijk kepada BBC Skotlandia."Dia melakukannya dengan sangat baik, dia membuat langkah luar biasa dalam karirnya dan dia hanya perlu terus melakukan apa yang dia lakukan," tambahnya.Musim ini Liverpool terus menempel Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Mereka hanya berjarak dua poin dari tim asuhan Pep Guardiola.(FIR)