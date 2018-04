Conte Bangga Chelsea Jaga Asa Finis Empat Besar

: Chelsea sukses menjaga asa untuk finis empat besar di Liga Primer Inggris musim 2017--2018. Itu bisa terjadi setelah The Blues meraih kemenangan atas Swansea City dengan skor 1-0 pada pekan ke-36, Sabtu 28 April.Berkat kemenangan itu, Chelsea berhasil memangkas jarak mereka dengan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keempat. Kini, The Blues yang berada di posisi kelima dengan mengoleksi 66 poin, hanya terpaut dua poin dari Tottenham Hotspur.Pelatih Chelsea Antonio Conte menyambut gembira hasil tersebut. Ia pun percaya masih ada peluang buat timnya untuk finis di posisi empat besar."Swansea merepotkan kami untuk meraih kemenangan. Hari ini, kemenangan ini sangat positif karena kami bisa memberi tekanan pada Tottenham. Sepak bola tidak sederhana dan apapun bisa terjadi," ujar Conte.Namun, Tottenham masih memiliki kans untuk memperlebar jarak dari Chelsea. Pasalnya, mereka baru akan memainkan laga ke-36 pada Selasa 1 Mei. Ketika itu, The Lilywhites akan menghadapi Watford.Di satu sisi, Chelsea juga harus menghadapi satu ujian berat menjaga asa mereka finis di posisi empat besar. Mereka akan menghadapi Liverpool pada pekan ke-37 Liga Primer Inggris, Minggu 6 Mei. (Sportsmole)(PAT)