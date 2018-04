Southampton Terpuruk, Wenger Salahkan Kepergian Van Dijk

Arsene Wenger tidak percaya melihat Southampton terpuruk sampai ke zona degradasi musim ini. Dari sekian alasan, pelatih asal Perancis itu menyalahkan hengkangnya Virgil Van Dijk ke Liverpool pada bursa transfer Januari ini.Southampton berada diambang status degradasi dari divisi utama Liga Primer Inggris dengan menduduki posisi ke 18 dan hanya mengoleksi 28 poin. Torehan tersebut terpaut tiga poin dari Crystal Palace yang berada diatasnya. Namun, The Saints masih punya selisih dua laga.Musim lalu, Southampton di tangan Claude Puel, finis di posisi kedelapan dengan mengoleksi 12 kemenangan dan 16 kekalahan. Kini, di tangan Mark Hughes yang menggantikan Mauricio Pellegrino bulan lalu, baru mengemas lima kemenangan dan menelan 13 kekalahan.Arsenal akan menjamu Southampton di Emirates Stadium nanti malam pada laga pekan ke-33 Liga Primer Inggris. Wenger pun mengungkapkan dirinya tidak percaya dengan kondisi Southampton saat ini, karena sebelumnya mereka bisa menahan imbang The Gunners, 1-1."Southampton adalah tim yang punya kualitas teknik yang bagus dan saya cukup kaget menemukan mereka di tempat mereka berada sekarang," kata Wenger menjelang pertemuan kedua klub."Mereka mempersembahkan permainan yang bagus kepada kami musim ini. Sejujurnya, saya tidak tahu (mengapa). Mungkin mereka diterpa badai cedera, kehilangan Virgil Van Dijk juga, dan butuh waktu untuk pulih dari itu semua" sambungnya.Arsenal sendiri kini berada di posisi keenam klasemen dengan 51 poin. Dari posisi keempat yang ditempati Tottenham Hotspur, The Gunners terpaut 16 poin dengan memiliki selisih satu pertandingan. (Soccerway)(KAU)