Silva: Gelar Musim Ini Paling Istimewa

: Gelandang Manchester City David Silva menyambut sukacita keberhasilan timnya meraih gelar Liga Primer Inggris 2017--2018. Bahkan, pemain asal Spanyol itu menyebut gelar musim ini merupakan paling istimewa yang ia dapatkan bersama The Citizens.Kepastian gelar didapat City usai Manchester United menelan kekalahan dari West Bromwich Albion dengan skor 0-1 pada pekan ke-34, Minggu 15 April. Kekalahan Red Devils menguntungkan City. Sebab, dengan hasil itu, United terpaku di posisi kedua dan tertinggal 16 poin dari City.Dengan demikian, keunggulan City sudah tidak bisa dikejar lagi oleh United yang menempati posisi kedua sementara. Mengingat, kedua tim tinggal menyisakan lima pertandingan pada musim ini.Bagi Silva, gelar ini merupakan gelar ketiganya bersama City di Liga Primer Inggris. Sebelumnya, ia meraih gelar pada musim 2011--2012 dan musim 2013--2014."Ini merupakan gelar ketiga saya. Tetapi, ini adalah paling istimewa. Terima kasih kepada semua orang untuk mendukung saya pada tahun yang sulit ini," ucap Silva dalam akun twitter miliknya.Silva sempat mengalami masa sulit bersama City pada musim ini. Ia sempat absen membela The Citizens sepanjang Februari karena harus mengurus putranya. Sebab, putranya lahir secara prematur sehingga harus mendapat perhatian lebih darinya.Sejauh ini, Silva sudah mengoleksi 38 penampilan bersama City di seluruh kompetisi pada musim ini. Dari total penampilannya, ia menyumbang sembilan gol untuk The Citizens. (Sportsmole)(PAT)