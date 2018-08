Bersama Aubameyang, Arsenal Bisa Juara

Mantan penyerang Arsenal, Nwanko Kanu, menuturkan bahwa Pierre-Emerick Aubameyang dapat memimpin Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris. The Gunners terakhir kali memenangi liga pada musim 2003--2004, di mana mereka menjadi juara tanpa kalah sekalipun dan menyandang status The Invincibles.Legenda sepak bola Nigeria itu merasa bahwa jika Aubameyang menampilkan performa apik, Arsenal bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Aubameyang yang gabung sejak musim lalu bersama The Gunners, didatangkan dari Dortmund pada bursa transfer Januari. Pada saat itu Aubameyang mencatatkan 10 gol dari 13 penampilan di Liga Primer."Jika ia menampilkan performa terbaik, jika ini menjadi musim yang baik baginya, mereka (Arsenal) akan memiliki kans untuk memenangkan liga,' ungkap Kanu kepada Sky Sports."Aubameyang sangat, sangat bagus. Musim lalu adalah musim pertamanya, sekarang ia telah beradaptasi dengan Liga Primer. Dia telah bermain dengan baik bersama pelatih dan rekan barunya, musim ini akan menjadi musimnya, jika ia bekerja dengan baik," paparnya.Kanu yang sempat menjuarai Liga Champions bersama Ajax Amsterdam itu menambahkan, Unai Emery harus diberi waktu untuk mengimplementasikan skema permainannya di tim yang baru. Selain itu, para rekrutan anyar Arsenal juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mengenal rekan setim serta membiasakan diri dengan atmosfer Liga Primer."Kita harus memberinya (Emery) waktu untuk membawa gayanya sendiri dan cara bermainnya. Perlu waktu bagi rekrutan baru untuk berdaptasi, tapi jika itu terjadi dan mereka memenangi liga akan menjadi keajaiban. Saya harap itu terjadi," pungkasnya.(FIR)