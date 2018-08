Usmanov Tertarik Berinvestasi di Everton

: Pengusaha Rusia, Alisher Usmanov, berhasrat untuk menanamkan modalnya di klub Liga Primer Inggris, Everton. Miliuner keturunan Uzbekistan itu sebelumnya telah menjual 30 persen sahamnya di Arsenal seharga 550 juta pounds.Perusahaan Usmanov, USM Holdings, sebelumnya sudah menjadi sponsor tempat latihan The Toffees, Finch Farm. Selain itu, ia juga berteman dengan pemilik Everton, Farhad Moshiri."Jika ada proposal atau kemungkinan untuk berinvestasi di Everton dengan potensi balik modal yang bagus, saya akan mempertimbangkannya," ujar Usmanov kepada Bloomberg."Saya berteman dengan Farhad Moshiri. Jika ia membutuhkan bantuan, saya akan dengan senang hati membantunya," sambung Usmanov.Usmanov membeli saham Arsenal dari David Dein pada 2007 lalu. Meski tidak mendapat tempat dalam jajaran direksi The Gunners, nilai sahamnya meningkat lebih dari empat kali lipat."Ketika saya membeli saham di Arsenal, saya percaya bahwa brand sepak bola akan menghasilkan profit. Hal ini terjadi sekarang," tukasnya.Penjualan saham Usmanov kepada Stan Kroenke membuatnya menjadi pemilik mayoritas di Arsenal. Ia berhasrat menjadi pemilik tunggal The Gunners dengan mengambil sisa 3 persen saham Arsenal yang dimiliki oleh fans dari ArsenaL Supporters' Trust (AST).(ASM)