Chelsea Siap Bersaing dengan MU Perebutkan Bek Spurs

Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan bek Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld. The Blues siap bersaing dengan Manchester United untuk memperebutkan tanda tangan mantan pemain Atletico Madrid tersebut.Alderweireld sudah menjadi bagian penting di dua musim terakhirnya bersama Tottenham. Namun, seringnya cedera membuat bek 29 tahun itu kurang mendapat perhatian dari pelatih Mauricio Pochettino.Alderweireld sebenarnya sudah ditawari kontrak baru oleh Spurs, namun si pemain menolak lantara karena tak puas dengan tawaran gaji sebesar 110 ribu poundsterling per minggu ditambah bonus dalam kontrak baru itu. Dia menginginkan gaji sebesar 140 ribu poundsterling per minggu.Jika Tottenham tidak dapat menyetujui kesepakatan baru, maka si pemain hanya bisa dijual dengan harga 25 juta poundsterling musim panas ini. Angka tersebut sesuai dengan nilai klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya yang berlaku hingga 2019.Harga sebesar itu tentu saja terbilang murah bagi Chelsea yang memang tertarik merekrut bek 29 tahun itu untuk memperkuat jantung pertahanan mereka musim depan. Alderweireld juga dianggap cocok untuk mengisi lini belakang Chelsea yang terbilang kurang menyakinkan.Namun, usaha tim asuh Antonio Conte jelas tidak akan mudah. Mereka harus memeberikan tawaran yang lebih besar untuk Alderweireld, sebab ada Manchester United yang juga sangat menginginkan jasa bek asal Belgia itu.Di musim 2017--2018 Liga Primer Inggris, Alderweireld baru memainkan 10 laga karena cedera paha. Beda dengan musim lalu, ia menjadi bek yang tidak tergantikan di lini belakang Spurs dengan 30 penampilan. (Mirror)(REN)