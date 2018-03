Launching Tim dan Jersey Arema FC Dimeriahkan Band Lokal

Baca juga: Dejan Antonic Menanti Panggilan PSIS Semarang

Seremonial peluncuran jersey dan tim Arema FC untuk menyambut kompetisi musim 2018 berlangsung dengan meriah. Bertempat di Graha Politeknik Negeri Malang (Polinema), Selasa 20 Maret, acara ini dihadiri ribuan Aremania (julukan suporter Arema FC).Acara dipimpin duo MC (master of ceremony), Momiq dan Boncel serta diramaikan oleh sejumlah grup musik lokal. Mulai dari Tani Maju, Arema Voice, UB Orchestra, Can A Rock, D’Kross serta penampilan spesial dari Apa Rapper bersama para model.Pada launching kali ini, Arema FC juga meluncurkan jargon “Arema Roar to Everywhere” yang artinya Arema mengaum dimana saja. Jargon ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi tim berjuluk Singo Edan ini untuk dapat terus maju dan berkembang.Dalam sambutannya, Pembina Arema FC, Agoes Soerjanto mengucapkan terima kasih kepada sejumlah sponsor yang turut mensupport kegiatan launching ini."Saya juga sampaikan terima kasih kepada tiga pemerintah daerah di Malang Raya, jajaran kepolisian, TNI dan Aremania yang selalu mendukung Arema FC selama ini," urainya.Agoes mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berbenah agar dapat bersama-sama memberikan manfaat bagi seluruh warga Malang Raya."Tanggal 24 Maret 2018 nanti, Singo Edan akan tampil perdana di Liga 1. Kami mengajak agar semuanya kompak memberikan dukungan dan doa agar Arema FC lebih berprestasi,” sambungnya.Pada launching kali ini, CEO Arema FC Iwan Budianto terlihat tidak dapat hadir karena sedang menjalankan ibadah umroh. Namun meski begitu, Iwan tetap menyempatkan diri untuk memberikan sambutan melalui video yang ditayangkan saat launching.Acara ini juga dihadiri berbagai tokoh. Mulai dari legenda Arema Ovan Tobing, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Bangun Nawoko, Ketua Senat Polinema Tundung Subali, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, Dandim 0833/Kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin, Wakapolres Malang Kompol Deky Hermansyah, Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang Novianto Sulastono dan sejumlah undangan lainnya.(ACF)