Modal Oke Jelang PS Tira Jumpa Persebaya

: PS Tira disebut mengalami perkembangan pesat dalam pemusatan latihan atau training center (TC) di Cianjur sejak pertengahan Agustus 2018. Selanjutnya, skuat The Young Warriors melanjutkan TC di Markas Besar TNI Cilangkap sejak Selasa 4 September 2018.TC yang sudah dijalani PS Tira dianggap menjadi modal besar bagi skuat asuhan Nil Maizar jelang tampil di Liga 1 melawan Persebaya Surabaya pada 11 September.Nil Maizar mengatakan, para pemainnya mengalami perbaikan dari segi permainan mau pun di luar permainan. Ia menyebut, mental dan kemampuan transisi timnya membaik."Terutama soal mental. Ada kemajuan peningkatan saat mereka bertahan, menyerang dan juga dari meneyerang ke bertahan. Soal fisik pun saya lihat ada progers yang menggembirakan," kata Nil Maizar dalam keterangan tertulis, Rabu 5 September 2018.Kendati demikian, eks pelatih Semen Padang itu menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Termasuk dari segi strategi permainan."Waktu yang ada ini, kita bisa mengasah strategi sehingga pada pertandingan (melawan Persebaya) nanti kita sudah siap semuanya," sambung Nil Maizar.Ia menambahkan, program latihan yang dijalani sangat bagus. Menurut dia, para pemain bersemangat dalam melahap materi latihan. "Cuma kita masalah taktikal kita akan asah minggu-minggu ini. Melawan Persebaya kita harus tampil all out. Kita hati-hati, tapi kita harus tampil seperti kita punya karakter, menyerang, militan dan juga kita tampil ngotot," tegasnya.Saat ini, PS Tira masih berada di peringkat 16 dengan raihan 21 poin. Sedangkan calon lawan, Persebaya, berada di urutan 13.(ASM)