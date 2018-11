Liga 1 Sabet Peringkat Tiga Kategori Best Developing Football League

: Kompetisi Liga 1 Indonesia 2018 meraih peringkat tiga pada kategori Best Developing Football League of the Year. Kompetisi tertinggi di Tanah Air itu hanya kalah dari India yang berada di peringat kedua dan Vietnam yang menduduki peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh AFC yang bekerjasama dengan SPIA (Sports Industry Awards) pada Selasa malam (20/11) di Centara Grand, Bangkok, Thailand.“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Paling tidak, penghargaan ini sebagai bukti sahih bahwa dunia internasional telah mengakui bagaimana eksistensi Liga 1 2018 selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih bagus buat perkembangan kompetisi sepak bola di Indonesia berikutnya,” jelas Risha Adi Widjaya, CEO PT Liga Indonesia Baru (LIB).Pada Oktober lalu, AFC dan SPIA telah mengumumkan bahwa Indonesia masuk 10 besar di kategori Best Developing Football League of the Year.Pada kategori tersebut, kompetisi Liga 1 2018 bersaing dengan Philippines Football League (Filipina), Singapore Premier League (Singapura), V.League 1 (Vietnam), I-League (India), Bhutan’s National League (Bhutan), Guam’s Soccer League (Guam), Al-Manaseer Jordanian Pro League (Yordania), Top Liga (Kyrgistan), dan Tajik League (Tajikistan).Ada 11 penilaian yang dilakukan AFC dan SPIA. Secara umum, penilaian itu meliputi manajemen dan administrasi, keuangan, persaingan, pemasaran, promosi, dan media komunikasi.Sementara itu perwakilan AFC, Eric M. Gootschalk, menyebut bahwa penentuan tiga terbaik di kategori Best Developing Football League of the Year berdasarkan akumulasi jumlah total dari perhitungan per poin di tiap penilaian. Dengan demikian, penentuan peringkatnya terbilang obyektif.“Meski begitu, kami tidak bisa menyebutkan siapa saja juri atau tim penilai di tiap kategori. Namun kami pastikan setiap kategori, ada lima juri yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selamat buat sepak bola Indonesia,” jelas Eric M. Gootschalk, penggagas acara tersebut.(FIR)