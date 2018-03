Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Liga 1 Indonesia 2018 masih memainkan berbagai laga dari pekan kedua. Terhitung, ada tiga pertandingan yang bakal bergulir pada hari ini, Sabtu 31 Maret.Meski hanya terdiri dari tiga pertandingan, semua pertandingannya dimainkan oleh tim-tim papan atas, yakni Persipura Jayapura, Bhayangkara FC, dan Persija Jakarta.Persipura akan bentrok dengan Barito Putera di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Laga tersebut berpeluang dimanfaatkan tuan rumah untuk membalas kekalahan dari Madura United pada pekan lalu.Bhayangkara yang berstatus sebagai juara bertahan akan ditantang tim promosi, PSMS Medan. The Guardian, julukan Bhayangkara diprediksi bakal mendapat perlawanan sengit karena jalannya laga berlangsung di Stadion Teladan yang dipenuhi fan fanatik PSMS.Persija Jakarta yang merupakan juara Piala Presiden 2018 akan menjamu Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pertandingan keduanya bakal berlangsung sengit karena kedua tim memiliki para suporter yang fanatik.Baik Persija maupun Arema sama-sama meraih hasil imbang pada pekan pertama. Dengan begitu, besar kemungkinan keduanya bakal tampil agresif untuk mengejar kemenangan perdana di kompetisi tertinggi Tanah Air.Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia, Sabtu 31 Maret:15.30 WIB: Barito Putera vs Persipura (Live Streaming Vidio.com)15.30 WIB: PSMS Medan vs Bhayangkara FC (Live Indosiar)18.30 WIB: Persija Jakarta vs Arema FC (Live Indosiar)(KAU)