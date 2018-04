Hasil Sidang Komdis: 5 Pemain Persija Dapat Hukuman, Persib Kembali Didenda

Komite Disipilin (Komdis) PSSI mengeluarkan putusan terbaru terkait beberapa pelanggaran yang terjadi. Yang menarik, lima pemain Persija mendapat hukuman kerja sosial mengkampanyekan anti rasis di media sosial.Belum lama ini ada kejadian tidak mengenakkan ketika para pemain Persija mengatai suporter Persib, Bobotoh lewat instagram. Meski belum jelas siapa pelaku utamanya, lima pemain yang tampak dalam video dikenai hukuman denda dan sanksi sosial.Kejadian itu sempat ramai dan membuat pemain Persija sampai menyampaikan permintaan maaf khusus. Itu juga memancing reaksi dari Bobotoh yang sempat melaporkan Polisi.Di sisi lain, laga Bali United vs Perseru Serui juga memancing banyak hukuman. Kasus berawal dari ketidakpuasan pemain Serdadu Tridatu dengan kepemimpinan wasit. Bali United dihukum karena ulah suporter dan Taufiq juga mendapat denda.Persib lagi-lagi mendapat hukuman karena ulah suporternya. Mereka didenda Rp45 juta karena pelemparan botol.- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bali United vs Perseru Serui- Tanggal kejadian: 7 April 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol dan Menyalakan api- Hukuman: Sanksi Denda Rp. 80.000.000,-- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Bali United vs Perseru Serui- Tanggal kejadian: 7 April 2018- Jenis pelanggaran: Mendorong dada wasit.- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) kali dan denda Rp.50.000.000- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Persib Bandung vs Mitra Kukar- Tanggal kejadian: 8 April 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol- Hukuman: Sanksi denda Rp. 45.000.000- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: Persib Bandung vs Mitra Kukar- Tanggal kejadian: 8 April 2018- Jenis pelanggaran: Menanduk Wasit- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) kali dan denda Rp.50.000.000- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSM Makassar vs Persela Lamongan- Tanggal kejadian: 6 April 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan- Hukuman: Sanksi Teguran keras- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018- Pertandingan: PSM Makassar vs Persela Lamongan- Tanggal kejadian: 6 April 2018- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan- Hukuman: Sanksi Teguran keras- Tanggal kejadian: 25 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Terlibat dalam kejadian meneriakkan kata-kata yang menghina- Hukuman: Sanksi kerja sosial berupa mengkampanyekan kampanye anti rasis di media sosial baik di media pribadi dan klub dan denda Rp. 15.000.000- Tanggal kejadian: 25 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Terlibat dalam kejadian meneriakkan kata-kata yang menghina- Hukuman: Sanksi kerja sosial berupa mengkampanyekan kampanye anti rasis di media sosial baik di media pribadi dan klub dan denda Rp. 15.000.000- Tanggal kejadian: 25 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Terlibat dalam kejadian meneriakkan kata-kata yang menghina- Hukuman: Sanksi kerja sosial berupa mengkampanyekan kampanye anti rasis di media sosial baik di media pribadi dan klub dan denda Rp. 15.000.000- Tanggal kejadian: 25 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Terlibat dalam kejadian meneriakkan kata-kata yang menghina- Hukuman: Sanksi kerja sosial berupa mengkampanyekan kampanye anti rasis di media sosial baik di media pribadi dan klub dan denda Rp. 15.000.000- Tanggal kejadian: 25 Maret 2018- Jenis pelanggaran: Terlibat dalam kejadian meneriakkan kata-kata yang menghina- Hukuman: Sanksi kerja sosial berupa mengkampanyekan kampanye anti rasis di media sosial baik di media pribadi dan klub dan denda Rp. 15.000.000(ACF)