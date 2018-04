Tandang ke Persipura, PS Tira Bawa 20 Pemain

PS TNI Rakyat (Tira) bertolak menuju Jayapura pada Rabu malam, 4 April 2018. The Young Warrior, julukan PS Tira, akan menghadapi Persipura di Stadion Mandala Jayapura pada laga lanjutan Liga 1 2018, Sabtu 7 April 2018.Skuat racikan pelatih Rudy Eka Priyambada ini berangkat dari Yogyakarta lalu transit di Jakarta. "Nanti jam 23.55 WIB (kemarin) baru take off (dari Jakarta) ke Papua," kata Humas PS Tira, Nandang Permana saat dihubungi medcom.id, kemarin.PS Tira memboyong para pemain yang berada dalam susunan pemain saat menghadapi Madura United. Skuat utama saat menghadapi Sappe Kerap yakni Syahrul Trisna (GK); Kim Sang-min, M. Abduh Lestaluhu, Safri Al Airfandi, Firmansyah; Gustavo Lopez, Manahati Lestusen (C), Mariano Berriex, Ryan Wiradinata; Wawan Febrianto, Aleksandar Rakic.Selain itu, ada juga pemain cadangan dan dua pemain tambahan. "Line up kemarin lawan Madura United dibawa semua. Plus tambahan dua pemain Herwin Tri dan Al Zubaedi," jelasnya.Rudy Eka berharap anak asuhnya mampu meraih kemenangan di Jayapura. Ia ingin mengulang kemenangan musim lalu saat menang 2-1 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi. Dua gol kemenangan PS Tira ketika itu dicetak Ahmad Nufiandani dan Manahati Lestusen.Rudy juga mengaku sudah mencari tahu cara bermain dan membaca titik lemah Persipura. "Dengan ini saya yakin bisa meraih hasil kemenangan saat melawan Persipura," tegas Rudy.Dalam dua laga awal Liga 1 ini, PS Tira mengumpulkan nilai empat dari sekali imbang dan sekali menang. Sebelum laga ini, PS Tira bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung.(ASM)