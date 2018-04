Susunan Pemain PS Tira vs. Bali United:

: PS Tira menurunkan skuat terbaik menghadapi Bali United pada pekan keenam Liga 1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Senin 30 April 2018. Aleksandar Rakic yang sempat diragukan tampil, akhirnya dimainkan sejak kick-off.Rakic yang sebelumnya mencetak hattrick ke gawang PSM Makassar tetap jadi pilih utama lini depan The Young Warrior. Di lini tengah, Mariano Berriex yang sebelumnya sempat latihan terpisah diturunkan menjadi starter.Dari sektor pertahanan, kiper Syahrul Trisna yang sebelumnya selalu mengawal mistar gawang kini jadi cadangan. Posisinya digantikan Teguh Amirudin.Di kubu Bali United, Widodo C. Putro menempatkan Stefano Lilipaly menjadi ujung tombak untuk menggedor pertahanan. Wawan Hendrawan tetap jadi pilihan utama di bawah mistar gawang Bali United.Teguh Amiruddin (GK); Didik Wahyu Wijayance, Herwin Tri, Kim Sang Min, Abduh Lestaluhu; Gustavo Lopez, Manahati Lestusen (C), Mariano Berriex, Ryan Wiradinata, Wawan Febriyanto; Aleksandar Rakic.Wawan Hendrawan (GK); AHN Byungkeon, Demerson, Dias Angga Putra, Andhika Pradana Wijaya; Agung Setia Budi, Fadil (C), Krkotic, Van der Velden; Lilipaly, Yandi Sofyan(ASM)