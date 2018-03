Panpel Siapkan 8.000 Tiket untuk Laga PSIS vs Bali United

Panitia Pelaksana (Panpel) masih terus memastikan kesiapan Stadion Moch Soebroto, Magelang pada Jumat 30 Maret. Itu dilakukan untuk menyambut laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2018 yang mempertemukan PSIS Semarang kontra Bali United.Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyediakan tiket pertandingan bagi suporter kedua tim. Pudjianto selaku Ketua Panpel menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan 8000 lembar tiket dari berbagai kategori.“Kami sediakan kira-kira 8.000 tiket untuk pertandingan besok. Saya harap dapat menampung antusiasme semua suporter,” kata Pudjianto di Mess PSIS Semarang.Terdapat tiga kategori tiket yang bakal dijual dalam laga PSIS vs Bali United. Untuk tribun selatan dibanderol Rp45.000 per lembar, tribun timur Rp55.000 per lembar, dan VIP Rp100.000 per lembar.Pudjianto punya pertimbangan tersendiri atas ketersediaan tiket tersebut. Ia menjelaskan hanya berjumlah 8.000 lembar karena pertandingannya juga disiarkan secara langsung via televisi swasta.“Rating PSIS cukup tinggi, jadi pertandingannya juga disiarkan secara langsung. Meski begitu, pasti tetap ada suporter yang datang mendukung tim mereka,” ungkapnya.Ditambahkan oleh Pudjianto, saat ini sudah ada laporan bahwa sekitar 300 suporter Bali United akan datang ke Magelang. Mereka semua dikatakannya akan diterima baik oleh panpel pertandingan."Mereka akan ditempatkan di tribun barat dan selatan. Selain itu kami juga telah menyiapkan suporter PSIS Semarang untuk turut mengawal kedatangan suporter Bali United tersebut," tutup Pudjianto.(KAU)