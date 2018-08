Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia Hari Ini

Tiga laga siap tersaji pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2018, Sabtu 4 Agustus. Salah satunya adalah pertandingan antara Sriwijaya kontra Persib Bandung yang berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara.Persib sedang berada di puncak dengan koleksi 32 poin. Jika kalah atau seri dari Sriwijaya, empat tim lain yang berada di bawahnya sudah siap untuk menggantikannya di puncak.Kendati demikian, Persib tetap lebih diunggulkan karena pertandingannya bakal bergulir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, Maung Bandung juga belum pernah terkalahkan dalam enam laga belakangan ini.Sriwijaya diyakini belum berada dalam kondisi terbaik untuk bertamu ke Bandung. Pasalnya, mereka butuh waktu lebih banyak untuk menyamakan visi dengan Subangkit yang baru diangkat sebagai pelatih.Sebelum Persib dan Sriwijaya saling bertanding, terdapat dua pertandingan lain yang tidak kalah seru, yakni Persipura Jayapura kontra Barito Putera dan Bali United vs PSIS Semarang.Meski berstatus sebagai tuan rumah, Persipura diyakini bakal mendapat perlawanan agresif dari Barito Putera. Itu tidak mustahil terjadi karena Barito Putra sedang berada di posisi tiga besar klasemen semenetara.Tak perlu menunggu laga Persipura selesai, pertandingan Bali United kontra PSIS Semarang sudah langsung dimainkan sekitar 30 menit kemudian. Kemenangan dalam laga ini sangat penting bagi PSIS untuk mengangkat diri dari zona degradasi.Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia 2018, Sabtu (4/8/2018):13.30 WIB: Persipura Jayapura vs Barito Putera (Live UseeTV, Vidio.com)15.30 WIB: Bali United vs PSIS Semarang (Live O Channel)16.00 WIB: Persib Bandung vs Sriwijaya FC (Live Indosiar)(KAU)