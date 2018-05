PSSI Gandeng Sejumlah Pihak di ISEF 2018

: Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) menggandeng sejumlah pihak bekerja sama menyukseskan gelaran Forum dan Pameran Olahraga (ISEF) 2018 yang dibuka Rabu 2 Mei. Salah satu pihak yang digandeng PSSI pada pameran di ICE BSD, Tangerang adalah Genius Sports.Perusahaan penyedia layanan data dan teknologi itu diajak bekerja sama demi mengembangkan persepakbolaan nasional. Genius Sports yang berkantor pusat di London memang menyediakan solusi inovatif berbasis data yang digunakan beberapa liga maupun federasi.Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono berharap kerja sama dengan beberapa pihak itu membuat sepak bola nasional menjadi industri yang berkembang. Karena menurutnya sepak bola Tanah Air bukan hanya milik PSSI."Sepak bola bukan cuma milik PSSI. Karena itu kami sagnat terbukan untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pada stakeholder," ucap pria yang karib disapa Jokdri saat membuka acara."PSSI berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. PSSI mengajak sektor industri di Indonesia untuk turut berpartisipasi di sepakbola baik sebagai mitra atapun melalui sponsorship," tambahnya.ISEF 2018 yang mengusung tema 'Be the Future of Sport Business' diselenggarakan untuk wadah pertemuan pemangku kepentingan industri olahraga baik swasta dan pemerintah. Tak hanya pengembangan prestasi, tapi juga industri pendukung, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pengelolaan potensi wisata (sport tourism)."Tujuan ISEF adalah mewujudkan pengembangan prestasi olahraga di Tanah Air melalui peningkatan industri olahraga, dengan menampilkan produk-produk unggulan infrastruktur dan fasilitas olahraga yang nantinya diharapkan dapat memajukan industri olahraga yang lebih baik," kata Raditia Zair Ahmad, Dirut PT Expotama Sinergi.ISEF 2018 menampilkan produk perlengkapan dan pendukung kegiatan olahraga dengan lima kategori. Meliputi sport venue and facilities, sport textiles and material, sport tourism, fitness and health, serta outdour and sport equipment.(REN)