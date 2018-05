Hukuman Komdis PSSI, Kalteng Putra Mendominasi

Komite Disiplin (Komdis) PSSI kembali mengeluarkan putusan baru. Kali ini, hukuman didominasi dari Liga 2 Indonesia.Pertandingan Kalteng Putra vs Persiba menjadi sorotan kali ini. Tercatat ada lima putusan yang melibatkan laga yang berakhir 2-2 tersebut.Kalteng Putra sendiri mendapat hukuman cukup berat. Mereka didenda Rp15 juta karena suporter mereka melakukan pelemparan botol.Kejadian pemain-pemain Kalteng Putra yang mengangkat pemain Persiba saat sanga pemain sedang cedera juga tidak luput dari pengamatan Komdis PSSI. Dua aktor utama, Riki Pambudi dan Taufiq dihukum masing-masing tak boleh main dua laga dan didenda Rp10 juta.Sementara itu, dari Liga 1, winger Mitra Kukar Arif Suyono juga mendapat hukuman. Perbuatannya menendang pemain Persebaya membuahkan dua kali larangan dan denda Rp10 juta.- Nama kompetisi: Liga 1 2018- Pertandingan: Bhayangkara FC vs Persela Lamongan- Tanggal kejadian: 23 April 2018- Jenis pelanggaran: 5 (lima) kartu kuning- Hukuman: Denda Rp. 50.000.000,-- Nama kompetisi: Liga 1 2018- Pertandingan: Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya- Tanggal kejadian: 29 April 2018- Jenis pelanggaran: Menendang pemain Persebaya Surabaya- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 kali dan denda Rp. 10.000.000,-- Nama kompetisi: Liga 2 2018- Pertandingan: Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan- Tanggal kejadian: 25 April 2018- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol ke area lapangan- Hukuman: Sanksi denda Rp. 15.000.000,-- Nama kompetisi : Liga 2 2018- Pertandingan: Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan- Tanggal kejadian: 25 April 2018- Jenis pelanggaran: Mengangkat pemain Persiba yang cedera ke pinggir lapangan dan melemparnya- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 kali dan denda Rp. 10.000.000,-- Nama kompetisi : Liga 2 2018- Pertandingan: Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan- Tanggal kejadian: 25 April 2018- Jenis pelanggaran: Mengangkat pemain Persiba yang cedera ke pinggir lapangan dan melemparnya- Hukuman: Sanksi larangan bermain sebanyak 2 kali dan denda Rp. 10.000.000,-- Nama kompetisi : Liga 2 2018- Pertandingan: Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan- Tanggal kejadian: 25 April 2018- Jenis pelanggaran: Pemain Persiba yang tidak teridentifikasi melakukan protes berlebihan dan ofisial persiba melakukan selebrasi kearah penonton- Hukuman: Sanksi teguran keras- Nama kompetisi : Liga 2 2018- Pertandingan: Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan- Tanggal kejadian: 25 April 2018- Jenis pelanggaran: Mendorong pemain Kalteng Putra yang mengangkat pemain Persiba ke pinggir lapangan- Hukuman: Sanksi teguran keras(KRS)