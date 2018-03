Jadwal Pertandingan Liga 1 Indonesia Hari Ini

Terdapat dua pertandingan Liga Indonesia 1 2018 pada Sabtu 24 Maret. Masing-masing pertandingannya adalah Arema FC kontra Mitra Kukar dan Bali United vs PSMS Medan.Arema kontra Mitra Kukar akan tampil lebih dulu di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 15.30 WIB. Setelah itu, baru giliran Bali United yang menjamu PSMS di Stadion I Wayan Dipta pada pukul 18.30 WIB.Tidak perlu repot-repot datang ke stadion untuk menyaksikan kedua laga tersebut. Pasalnya, siaran langsungnya tersedia di salah satu saluran televisi swasta Indonesia.Arema yang tergolong tim besar Tanah Air hanya mampu finis di urutan sembilan pada musim lalu. Torehan itu hanya berselisih enam poin saja dari Mitra Kukar yang berada di bawahnya.Meski bertajuk pertandingan tim papan tengah, laga Arema kontra Mitra Kukar tetap menarik untuk ditunggu. Sebab, keduanya sudah melakukan segala perbaikan untuk tampil lebih baik di musim ini.Pertandingan Bali United vs PSMS juga punya daya tarik tersendiri. Pasalnya, bakal terjadi duel antara runner up Liga 1 dan Liga 2 musim lalu.Serdadu Tridatu--julukan Bali United tentu lebih unggul di atas kertas karena memiliki pemain bintang lebih banyak. Namun, PSMS juga tidak bisa dianggap remeh karena sering memberi kejutan.Kejutan terkini yang ditunjukkan PSMS adalah dengan menjadi juara empat turnamen pramusim Piala Presiden 2018. Untuk meraih tren positif itu, mereka sempat menaklukkan Persib Bandung, PSM Makassar, serta Persebaya Surabaya.Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia hari ini, Sabtu (24/3/2018):15:30 WIB: Arema FC vs Mitra Kukar (Live Indosiar)18:30 WIB: Bali United vs PSMS Medan (Live Indosiar)(KAU)