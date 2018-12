Menunggu 17 Tahun, Persija Juara Setelah Disponsori Produk Lokal

Persija Jakarta yang berjuluk Tim Macan Kemayoran, selama 17 tahun lamanya memendam hasrat menjadi yang terbaik di kompetisi elit sepak bola Tanah Air. Akhirnya, Persija Jakarta untuk kali kedua menjadi juara kasta tertinggi Liga Indonesia setelah pada 2001, saat kompetisi masih bernama Liga Indonesia Divisi Utama.Persija yang tahun 2018 disponsori produk lokal, Specs, sebuah perusahaan jersey dan sepatu asal Indonesia, akhirnya juara di tahun pertama kerja samanya. Hal yang sama pernah terjadi saat produk ini bekerja sama dengan Semen Padang, Arema Malang, Sriwijaya FC, Persipura. Tim-tim tersebut juga juara di tahun pertama kerja samanya.Istimewanya bersama Persija, sebagai official sponsor di awal tahun 2018, Macan Kemayoran sudah menjuarai Boost Sportsfix Super Cup, Piala Presiden dan Liga 1.Komitmen dikabarkan akan terus berlanjut di tahun 2019. Sebagai official jersey, perusahaan yang didirikan pada tahun 1994 di Jakarta itu sudah menyiapkan design terbaru dengan kualitas yang terus ditingkatkan.Beberapa pemain kunci Persija juga dijadikan sebagai brand ambassador produk sepatu bola tersebut, yaitu Marko Simic, Ismed Sofyan, Jaimerson, Maman Abdurahman, Ossas Saha, Riko Simanjuntak dan asisten pelatih Mustaqim.Bukan hanya Persija, tahun 2019, Specs resmi menjalin kerja sama dengan klub, PSSI dan operator Liga Indonesia. Mereka juga jadi sponsor resmi semua wasit dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3, Piala Indonesia & Piala Presiden sebagai official referee jersey. Pun demikian dengan bola yang digunakan di Liga 1, U-19, Liga 2, Liga 3 dan Piala Indonesia, semua akan menggunakan produk lokal, Specs.Hal itu terpapar jelas saat acara syukuran Persija Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Pada kesempatan yang dihadiri hampir semua pemain Persija tersebut, Specs secara resmi meluncurkan seri terbaru sepatu bola dan futsal bernama Illuzion II, Lightspeed II dan Barricada Lea.Menurut Brand Manager Specs Iwan Saktiawan, model seri terbaru ‘Accelerator’ ini mendukung kecepatan, agility, dan akselerasi pemain. Model terbaru ini semakin inovatif dengan tambahan feature-feature terbaru, sehingga sepatu menjadi lebih ringan, sekaligus pengguna mendapatkan tambahan akselerasi, agility, kontrol bola dan kecepatan maksimal.Sementara, Ryan Tirta Yudhistira, Vice President Specs, mengatakan, tahun mendatang produknya akan terus bekerja sama dengan atlet-atlet mendesain sepatu. Koleksi sepatu ini menurutnya banyak sekali diilhami atlet-atlet profesional, baik itu di sepak bola, futsal, maupun lari. Intinya, sebagai produk lokal, Specs berkomitmen menunjang performa atlet-atlet di Indonesia.Untuk koleksi terbaru sepatu bola yang disebutkan di atas akan mulai dipasarkan dan sudah mulai tersedia bulan Januari dan Februari 2019 mendatang.(RIZ)