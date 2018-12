CEO Arema FC Buka-bukaan Soal Anggaran Klub

: CEO Arema FC, Iwan Budianto membeberkan, bahwa klubnya menghabiskan uang sekitar Rp980 juta per bulannya selama musim 2018. Uang ratusan juta tersebut digunakan untuk membiayai official tim."Tahun ini Rp980 juta setiap bulan. Saya rasa ini bukan termasuk paket hemat," kata Iwan.Iwan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan Arema pada musim sebelumnya. Dia mengaku, Singo Edan harus merogoh kocek hingga Rp1,3 miliar per bulan pada musim 2017."Tahun lalu kita kesulitan finansial karena Rp1,3 miliar satu bulan kita harus bayar gaji pemain," tegasnya.Pria 44 tahun ini menjelaskan, meski mengeluarkan Rp980 juta per bulan, manajemen Arema tetap mampu mengatur cash flow. Padahal, Arema beberapa kali kehilangan pemasukan dari penonton karena dijatuhi sanksi tanpa penonton oleh PSSI."Tapi karena pandainya manajemen merekrut sponsorship dan lain sebagainya, sehingga bisa lancar gaji pemain. Jangan berpikir ini paket hemat, gaji pemain kita ini bukan gaji yang murah," tutur Iwan.Wakil Ketua Umum PSSI ini menegaskan, seharusnya tim-tim sepak bola di Indonesia tidak mengeluarkan uang melebihi dari hasil pendapatan masing-masing. Hal itu agar tidak terjadi lagi tim-tim yang merugi."Kalau ada ajang financial fairplay, pemenangnya Arema saya pikir. Karena Arema tahun ini apa yang didapat dari sponsor dan penonton itu cukup untuk membiayai hidup satu musim," ujarnya.Sementara itu, ditanya soal anggaran musim depan, Iwan mengaku jumlahnya pasti berbeda dengan anggaran musim 2018. Hanya saja dia masih belum bisa menyebutkan jumlahnya."Anggaran tahun depan, pasti berbeda. Kita belum memikirkan berapa. Pokoknya bila kita tahun lalu peringkat sembilan, tahun ini peringkat enam, maka tahun depan minimal peringkat tiga. Kalau bisa lebih syukur," pungkasnya.(ASM)