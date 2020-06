8 Staf Kesekjenan PSSI Dipecat, 4 Orang Tim Bidding Piala Dunia U-20

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Delapan orang staf dari divisi Kesekjenan PSSI dipecat. Federasi sepak bola Tanah Air memecat kedelapan staf Kesekjenan tersebut, Sabtu 6 Juni.Delapan orang yang dipecat PSSI yakni Ronny Suhatril (Direktur Kompetisi PSSI/Matchom AFC), Nugroho Setiawan (Head of Insfrastructure Safety and Security/FIFA Security Officer), Gatot Widakdo (Head of Media Relation and Digital).Serta Eifraim Ferdinand (Head of Referee Departemen), Tito Nugraha (Head of Content Digital), Donny Fachroci (Head of Timnas), Rais (Head of Even and Hospitality), dan Jaka (Staf Departemen Keuangan).Empat orang staf yang dipecat itu bahkan ada yang masuk tim inti bidding Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia. Mereka adalah Ronny Suhatril, Nugroho Setiawan, Gatot Widakdo, dan Rais.Gatot, salah satu dari delapan orang yang dipecat PSSI membenarkan kabar tersebut. Namun ia tak memberitahu alasan PSSI memutus hubungan kerja."Iya (benar). Saya bekerja sebagai profesional dan berdasarkan perjanjian kerja," kata Gatot saat dihubungi, Sabtu 6 Juni."Jika dinilai sudah cukup dan tidak dilanjutkan, ya sudah. Diselesaikan dengan baik merujuk perjanjian kerja juga," sambungnya.Meski sudah tak menjadi bagian PSSI, Gatot berharap federasi bisa tetap maju. Apalagi PSSI mengemban tugas besar mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan."Mudah-mudahan selama ini saya memberikan kontribusi yang baik untuk sepak bola Indonesia," pungkas Gatot.Keputusan PSSI memecat delapan staf Kesekjenan cukup mengejutkan. Pasalnya, divisi Kesekjenan PSSI pun sempat dikejutkan dengan pengunduran diri Ratu Tisha Destria.Posisi Sekjen yang ditinggalkan Ratu Tisha saat ini diisi Yunus Nusi sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Ia didampingi Wakil Sekjen PSSI Maaike Ira Puspita yang merupakan adik ipar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.(REN)