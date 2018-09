Bus Sudah Jadi, PSIS Siap Serah Terima dengan Pemkot Semarang

: Petinggi PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menyatakan siap bertemu dengan Wali Kota Hendrar Prihadi guna membicarakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) menyoal bus baru yang telah dipersiapkan Pemerintah Kota.Hendi, begitu Hendrar biasa disapa, pada akun Instagram-nya mengunggah sebuah foto bus dengan caption "YOH ISO YOH! #COYS". Bus tersebut penuh dengan pernak-pernik PSIS dan Kota Semarang, lengkap dengan slogan dan jargon, termasuk tulisan COME ON YOU SEMARANG di sisi belakang bus.Bus baru itu disiapkan untuk PSIS mengarungi Liga 1 Indonesia, sesuai dengan janji Pemkot musim lalu. Namun, belum ada serah terima, sebab masih harus ada penandatanganan MoU.Yoyok mengaku hingga Kamis 13 September 2018 belum dihubungi oleh pihak Pemkot. Padahal, Hendi menegaskan bahwa bus telah siap digunakan."MoU? Silakan ditanyakan langsung ya, saya belum dapat konfirmasi dari Pemkot atau Pak Wali Kota," ujar Yoyok kepada Medcom.id.Kendati begitu, manajemen PSIS bersyukur karena bus operasional klub memang sesuatu yang telah lama ditunggu. Yoyok pun siap bertemu dengan Pemkot membicarakan perjanjian penggunaan bus tersebut."Alhamdulillah, apa yang kita tunggu-tunggu dan butuhkan akan segera terwujud berkat Pak Wali Kota, kami siap kapan saja," tambahnya.(ASM)