Nama The Jak Mania Bakal Terpampang di Jersey Persija

Persija Jakarta berencana akan memberikan penghormatan untuk suporter tim, The Jakmania. Kehormatan tersebut dengan meletakkan nama The Jakmania di kostum bagian lengan.Kepastian tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Utama Macan Kemayoran, Gede Widiade. Kostum dengan nama The Jakmania itu akan dipakai pertama kali saat nanti bermain di kualifikasi putaran pertama Liga Champions Asia (LCA).Di mana Persija bakal menghadapi tim asal Singapura, Home United. Adapun pertandingan akan berlangsung pada 5 Februari 2018 di Kallang, Singapura."Saya pastikan peletakan nama The Jakmania sebagai sponsor bukan sebagai sponsor utama, melainkan di lengan pemain," kata Gede Widiade, Direktur Utama Persija.The Jakmania memang bisa dianggap sebagai sponsor Persija. Itu karena pemasukan dari penjualan tiket pertandingan kandang Persija bisa menutupi kebutuhan operasional klub.Di Liga 1 Indonesia 2018 Persija sempat mencatat penonton terbanyak dalam satu pertandingan. Rekor itu terjadi pada laga pekan terakhir menjamu Mitra Kukar FC.Dalam laga itu lebih dari 60 ribu penonton memadati stadion. Banyaknya penonton yang datang ke stadion karena memang kapasitasnya begitu besar, dan minat The Jakmania sangat tinggi. (Liga Indonesia)