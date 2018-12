Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola Dini Hari Tadi

: Pertandingan kompetisi top di Eropa pada Sabtu 22 Desember malam hari hingga Minggu 23 Desember dini hari tadi sudah rampung digelar. Hampir seluruh tim besar mampu meraih kemenangan.Dua tim Liga Primer Inggris seperti Arsenal dan Manchester United menjadi tim yang mampu meraih kemenangan. The Gunners mampu menaklukkan Burnley dengan skor 3-1. Sedangkan Red Devils membantai Cardiff City dengan skor telak 5-1.Kemenangan atas Cardiff terasa manis bagi United, terutama pelatih mereka, Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, ini merupakan penampilan pertamanya sebagai pelatih Red Devils.Tambahan tiga angka juga membuat United naik ke peringkat keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 29 poin. Mereka terpaut delapan poin dari Arsenal yang berada di peringkat kelima alias zona Liga Europa.Sementara itu, hasil buruk didapat dua tim raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Manchester City. Kedua tim sama-sama menelan kekalahan.Secara mengejutkan, The Blues menuai kekalahan dari Leicester City dengan skor 0-1 di markas sendiri. Nasib serupa juga didapat The Citizens yang kalah dengan skor 2-3 di markas sendiri.Beralih ke Liga Serie-A Italia. Hasil positif berhasil didapat Napoli dan Juventus.Menjamu SPAL, Napoli sukses memetik kemenangan dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat terus bertahan di posisi kedua klasemen sekaligus mempertahankan jarak mereka dengan Juventus sebanyak delapan poin.Sementara itu, Juventus mampu memetik kemenangan saat menjamu Roma. Mereka sukses menang dengan skor 1-0 berkat gol Mario Mandzukic. Hasil ini membawa mereka bertahan di puncak klasemen dengan mengoleksi 49 poin.Hasil memuaskan juga didapat dua tim La Liga Spanyol, yakni Barcelona dan Atletico Madrid. Kedua tim juga meraih kemenangan. El Barca mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-0, sedangkan Atletico Madrid membungkam Espanyol dengan skor 1-0.Pun begitu dengan tim raksasa La Liga Spanyol lainnya, Real Madrid. Mereka mampu merengkuh trofi Piala Dunia Antarklub usai mencukur Al Ain dengan skor 4-1 di babak final.Arsenal 3-1 BurnleyBournemouth 2-0 Brighton & Hove AlbionChelsea 0-1 Leicester CityHuddersfield Town 1-3 SouthamptonManchester City 2-3 Crystal PalaceNewcastle United 0-0 FulhamWest Ham United 0-2 WatfordCardiff City 1-5 Manchester UnitedReal Betis 1-1 EibarAtletico Madrid 1-0 EspanyolBarcelona 2-0 Celta VigoAthletic Bilbao 1-1 Real ValladolidLazio 3-1 CagliariEmpoli 2-4 SampdoriaGenoa 3-1 AtalantaAC Milan 0-1 FiorentinaNapoli 1-0 SPALSassuolo 1-1 TorinoUdinese 1-1 FrosinoneChievo 1-1 Inter MilanParma 0-0 BolognaJuventus 1-0 AS RomaBayer Leverkusen 3-1 Hertha BerlinRB Leipzig 3-2 Werder BremenStuttgart 1-3 Schalke 04Hannover 96 0-1 Fortuna DuesseldorfNuernberg 0-1 FreiburgEintracht Frankfurt 0-3 Bayern MuenchenAngers 1-1 Olympique de MarseilleLille 1-2 ToulouseAS Monaco 0-2 En Avant GuingampMontpellier 1-1 Olympique LyonnaisParis Saint-Germain 1-0 NantesStade de Reims 2-2 SM CaenStade Rennais 4-0 Nimes OlympiqueAS Saint-Etienne 3-0 DijonStrasbourg 2-0 NiceKashima Antlers 0-4 River PlateReal Madrid 4-1 Al Ain(PAT)